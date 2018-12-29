В аварии около Курумоча пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-29T14:32:34+03:00

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28 декабря авария произошла в Красноярском районе Самарской области. В 11 утра на 6 км дороги «Волжский-Береза» во время снегопада столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-21102. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем «Гранты» был 55-летний мужчина. Он ехал со стороны трассы М-5 Урал в сторону поселка Береза. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу «двенадцатой», за рулем которой был 23-летний водитель. Он ехал по главной дороге. В итоге автомобили столкнулись.

В аварии пострадали четыре человека. Оба водителя были госпитализированы. Пострадали и пассажиры «Гранты» - 54-летняя женщина и 29-летний мужчина. Они оба сидели на заднем пассажирском сиденье. Им госпитализация не потребовалась.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.