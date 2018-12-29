Министр транспорта региона: электрички до Курумоча не отменят, просто скорректируют маршрут

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-29T15:04:10+03:00

А аэроэкспресс станет ходить быстрее и прямо с заездом в аэропорт

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В региональном правительстве уточнили сообщение об отмене аэроэкспрессов. Напомним, ранее на сайте «Самарской пригородной пассажирской компании» появилась информация, что скоростные поезда Самара-Аэропорт «Курумоч» и Аэропорт «Курумоч»-Самара отменят с 9 января.

- Электропоездом, следующим по маршруту «Самара-Курумоч», до станции «Курумоч» в сутки доезжало от 3 до 8 человек на одном поезде, - комментирует ситуацию министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. – Основной пассажиропоток электропоезд собирает на участке от города Самары до станции Ягодная и в обратном направлении. Загрузка поезда в четырехвагонном исполнении вместимостью 400 человек здесь составляет порядка 80%.

Именно поэтому скоростные электрички не отменят. Они будут ходить по скоращенному маршруту – до станции «Водинская», не доезжая до Курумоча.

Однако идею с аэроэкспрессом в правительстве по-прежнему не оставляют. По мнению региональных властей, поезд до аэропорта будет востребован, если он станет ходить быстрее, а также заезжать в аэропорт.

Скоростную электричку собираются запустить по трем маршрутам - «Самара-Тольятти», «Самара – аэропорт «Курумоч» и «Тольятти – аэропорт «Курумоч». Скорость движения электропоезда будет составлять до 160 км в час, а время в пути от Самары до Тольятти планируется сократить до 69 минут.

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