2018-12-29T16:46:24+03:00
Происшествия

В Самаре ищут водителя, который сбил на Безымянке 9-летнего мальчика

Известно, что водитель проехал на красный свет и скрылся
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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9-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь9-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь
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Сотрудники полиции ищут водителя, который в снегопад сбил 9-летнего ребенка. После проверки сообщения из медицинского учреждения правоохранители выяснили обстоятельства аварии. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. 26 декабря около часа дня водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Физкультурной. В районе дома №133 он наехал на мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшего мальчика доставила бригада скорой помощи в больницу. После обследования ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место аварии и опросили жителей соседних домов. В настоящее время ведется розыск водителя.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8464)73-78-78, 020 (102) или обратиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 120. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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