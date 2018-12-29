Баскетболисты «Самары» проиграли «Нижнему Новгороду» и вылетели из Кубка России

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-29T16:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Баскетболисты «Самары» вылетели из Кубка России на стадии 1/4 финала. В ответном матче «горожане» в гостях уступили «Нижнем Новгороду», который выступает в Единой лиге ВТБ. Встреча закончилась со счетом 71:72.

После первого периода «Самара» вела 20:9. Хозяева пытались сравнять, но на большой перерыв лидерами ушли гости – 42:35. Впереди самарцы были вплоть до заключительного отрезка матча. В четвертой четверти «Нижний Новгород» сумел догнать гостей и вырвался вперед. В конце матча на табло горели 72:71 в пользу «Нижнего Новгорода».

- Сегодня нам нужно было показать хорошую игру, непровальную. Важно было, чтобы в головах игроков не сидели «-20» после первого матча, чтобы не было мыслей: мы не будем бороться. Мы настраивали их на хорошую игру, чтобы они получили удовольствие. И считаю, сегодня все, кто выходил на площадку, играли с полной самоотдачей, - приводит слова наставника «Самары» Игоря Грачева пресс-служба клуба.

Напомним, первая игра закончилась также победой «Нижнего Новгорода» 86:64.

Кстати, в прошлом году именно нижегородцы преградили самарцам путь к финалу четырех Кубка страны.