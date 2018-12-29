2018-12-29T17:42:01+03:00
Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС впервые за многие годы ушли на новогодние каникулы без долгов по зарплатам

Команде, тренерскому штабу и администрации выплатили всю заработную плату по декабрь включительно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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Хоккеисты ЦСК ВВС ушли на новогодние каникулы. Краткосрочный отпуск продлится до 2 января. Перед каникулами команде, тренерскому штабу и административному составу выплатили все долги по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба команды.

- Впервые за многие годы игроки команды, тренерский штаб и административный состав клуба уходят на новогодние каникулы без долгов: зарплату все получили по декабрь включительно, - говорится в сообщении.

2 января команда проведет тренировку. Первый матч после отпуска пройдет 5 января в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре. «Летчики» примут альметьевский «Нефтяник» - одного из лидеров ВХЛ.

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