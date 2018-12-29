"Это большой минус": советник губернатора Сергей Пименов уволился со своей должности

СЕГОДНЯ 20:07 2018-12-29T20:07:17+03:00

Сергей Пименов работал в правительстве с мая этого года

Где теперь он будет работать и кто придет на его место, не сообщается

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Советник губернатора по информационной политике Сергей Пименов покинул свой пост. Об этом «КП»-Самара» сообщил собственный источник в администрации губернатора Самарской области. 29 декабря у Пименова был последним рабочим днем. Причины уходы советника неизвестны.

Пользователей социальных сетей новость об увольнении Сергея Пименова удивила и расстроила.

- Считаю, что для администрации губернатора, периодически сотрясаемой несуразными скандалами и кадровой чехардой, это большой минус в организационном и профессиональном плане, - написал в «Фейсбуке» адвокат Андрей Соколов. – Пименов умел выстраивать коммуникации и разрешать противоречия и с представителями СМИ, и блогосферы, и общественности.

Сергей Пименов был начальником управления информации и аналитики администрации г. Самары, когда мэром города был Дмитрий Азаров. До февраля 2018-го года Пименов работал в администрации губернатора Нижегородской области. С мая 2018 года он стал советников губернатора Самарской области по информационной политике.