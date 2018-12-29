2018-12-29T20:35:38+03:00
Общество

Самарскую станцию скорой помощи возглавил военный врач

Прежнего руководителя убрали, потому что сотрудники одной из подстанций жаловались на аварийное состояние машин
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Фото: Министерство здравоохранения Самарской областиФото: Министерство здравоохранения Самарской области
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На Самарской областной станции скорой медицинской помощи сменился руководитель. Учреждение возглавил Гурбансахат Оразов. Его сегодня, 29 декабря, представила коллективу заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.

Прежнего руководителя станции скорой помощи Вячеслава Малахова сняли после того, как новый министр здравоохранения региона съездил на Безенчукскую подстанцию областной станции. Напомним, сотрудники учреждения пожаловались, что машины скорой помощи находятся в аварийном состоянии и называли их гробами на колесах.

Гурбансахат Оразов – военный врач. Он служил больше 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. До этого он возглавлял военный госпиталь Приволжского Федерального округа, работал заведующим отделением – врачом методистом информационно-методического отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 426 военного госпиталя Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что областной СПИД-центр возглавила врач из Тольятти.

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