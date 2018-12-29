Снегурочка по-дубайски: жена самарского олигарха Ксения Царицына снялась в эротической рождественской фотосессии

29 Дек. 22:24 2018-12-29T22:26:23+03:00

В рождественском костюме модель снялась в пустыне Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так модель поздравила своих подписчиков с наступающими праздниками

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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына снова порадовала своих подписчиков откровенными съемками. На этот раз – в рождественской тематике. Ксения примерила на себя эротичный красно-белый костюм и заячьи ушки. Фото оценило больше 10 тысяч подписчиков модели.

- С Рождеством всех моих подписчиков из ОАЭ. Машаллах! (машалахх – ритуальное молитвенное восклицание, - прим. КП), - написала Ксения.

Ксения позирует на фоне небоскребов. Следом другая фотография в этом же костюме, но уже в пустыне. Так модель поделилась рождественским настроением в «Инстаграме».

Поклонников такая фотосессия удивила: мол, слишком одетая.

- Молодец, даже грудь прикрыли - уважаете страну где живете. Красотка! А есть предел который в фотосессии вы не переходите из за мужа например? Топлес?

Правда, Ксения на такие комментарии отвечает иронично:

- Вы так пылко следите за моим целомудрием, что я лишнего не позволю!

Напомним, Шаповалов узаконил свои отношения с Царицыной в 2017 году. Свадьбу отметили в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

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