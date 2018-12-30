2018-12-30T08:52:19+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина угнал машину, разграбил и сжег ее

Подозреваемого вычислили с помощью сигнализации, установленной в машине.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Мужчина вскоре предстанет перед судомМужчина вскоре предстанет перед судом
Изменить размер текста:

В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту кражи и порчи имущества.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Самарской области, подозреваемый угнал автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный на ул. Тургенева в Сызрани. Мужчина первым делом вскрыл автомашину, затем отогнал ее в безлюдное место, после чего вытащил из салона аудиоаппаратуру. По данным полицейский, после этого мужчина решил не «оставлять следов» и сжег автомобиль. Владельцы машины - отец и сын – о случившимся узнали только от пожарных, которых на место ЧП вызвали очевидцы.

Во время расследования выяснилось, что в машине была установлена сигнализация, которую похититель снял и продал. Этим и попользовались полицейские. Преступника оперативно вычислили. Им оказался ранее не судимый 20-летний местный житель. Ему уже предъявлено обвинение в «Кража» и «Умышленном уничтожении или повреждении имущества».

Дело передано в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угоняли и разбирали: в Тольятти задержали банку автоворов
Замечания и строгие выговоры: в Самарской области полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах и имуществе
Два пострадавших в двойном ДТП: В Кинель-Черкасском районе столкнулись четыре машины
В первый день нового года в Тольятти пройдет Новогодний забег желаний
В новый детский сад Куйбышевского района на празднование Нового года приехали особенные гости
Всё в семью: экс-директор одного из пансионатов Самарской области присвоила пенсии инвалидов
В Самаре на Мехзаводе недалеко от Меги перевернулась "Приора"
Снегурочка по-дубайски: жена самарского олигарха Ксения Царицына снялась в эротической рождественской фотосессии
Самарскую станцию скорой помощи возглавил военный врач
"Это большой минус": советник губернатора Сергей Пименов уволился со своей должности
Хоккеисты ЦСК ВВС впервые за многие годы ушли на новогодние каникулы без долгов по зарплатам
Баскетболисты «Самары» проиграли «Нижнему Новгороду» и вылетели из Кубка России
В Самаре ищут водителя, который сбил на Безымянке 9-летнего мальчика
Министр транспорта региона: электрички до Курумоча не отменят, просто скорректируют маршрут
В аварии около Курумоча пострадали четыре человека
Смертельное ДТП под Самарой: водитель «семерки» погиб
«Это наша семейная реликвия»: житель Самарской области пытался вывезти старинный крест в Израиль
Новый год в Самаре будет бесснежным, а 1 января снова пойдет снег
Самолет из Краснодара не долетел до Самары и сел в Астрахани
В Самарской области «Гранта» влетела в столб
В Самарской области произошло ДТП около станции переливания крови
В Самаре осудят преподавателя, который брал взятки за оценку «хорошо»
В Самаре появится трамвайный маршрут, который будет ездить без кондуктора
На зимних каникулах самарцев научат играть в керлинг
В Самаре отменяют аэроэкспресс до Курумоча