В Самарской области мужчина угнал машину, разграбил и сжег ее

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-30T08:52:19+03:00

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В Сызрани завершено расследование уголовного дела по факту кражи и порчи имущества.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Самарской области, подозреваемый угнал автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный на ул. Тургенева в Сызрани. Мужчина первым делом вскрыл автомашину, затем отогнал ее в безлюдное место, после чего вытащил из салона аудиоаппаратуру. По данным полицейский, после этого мужчина решил не «оставлять следов» и сжег автомобиль. Владельцы машины - отец и сын – о случившимся узнали только от пожарных, которых на место ЧП вызвали очевидцы.

Во время расследования выяснилось, что в машине была установлена сигнализация, которую похититель снял и продал. Этим и попользовались полицейские. Преступника оперативно вычислили. Им оказался ранее не судимый 20-летний местный житель. Ему уже предъявлено обвинение в «Кража» и «Умышленном уничтожении или повреждении имущества».

Дело передано в суд.