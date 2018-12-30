В первый день нового года в Тольятти пройдет Новогодний забег желаний

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-30T10:20:13+03:00

А чтобы загадали вы?

Участникам предстоит пробежать 2019 метров для того, чтобы загаданное ими желание осуществилось

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Интересное развлечение придумали в Тольятти на 1 января. Там всех желающих приглашают на Новогодний забег желаний. Организаторы предложили участникам загадать самое заветное желание и пробежать 2019 метров для того, чтобы это загаданное желание осуществилось. Встречаются любители бега 1 января у ёлки возле ДС Волгарь в 12 часов дня и дружно бегут Парк Победы.

Участие бесплатное, однако предварительно лучше зарегистрироваться здесь.

- Готовим самые яркие желания и бежим вместе их осуществлять, - призвали горожан организаторы забега.

Кстати, присоединится может любой человек, старше 12 лет.

Забег организовали Школой бега RUN TLT и фитнес клубом SPORT TOWN, при поддержке администрации города.