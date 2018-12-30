В первый день нового года в Тольятти пройдет Новогодний забег желаний
Интересное развлечение придумали в Тольятти на 1 января. Там всех желающих приглашают на Новогодний забег желаний. Организаторы предложили участникам загадать самое заветное желание и пробежать 2019 метров для того, чтобы это загаданное желание осуществилось. Встречаются любители бега 1 января у ёлки возле ДС Волгарь в 12 часов дня и дружно бегут Парк Победы.
Участие бесплатное, однако предварительно лучше зарегистрироваться здесь.
- Готовим самые яркие желания и бежим вместе их осуществлять, - призвали горожан организаторы забега.
Кстати, присоединится может любой человек, старше 12 лет.
Забег организовали Школой бега RUN TLT и фитнес клубом SPORT TOWN, при поддержке администрации города.