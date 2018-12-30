2018-12-30T11:29:50+03:00
Общество

Замечания и строгие выговоры: в Самарской области полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах и имуществе

Наказаны 12 сотрудников ОМВД России по Новокуйбышевску
Евгения ВАСИНА
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Полицейские указали недостоверные сведенияПолицейские указали недостоверные сведения
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Прокуратура Новокуйбышевска проверила, как в ОМВД России по Новокуйбышевску соблюдают требования закона о противодействии коррупции.

Во время проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера оказалось, что 12 сотрудников отдела полиции представили недостоверные сведения.

В итоге прокуратура города направила в адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области представление об устранении нарушений.

Акт прокурорского реагирования уже рассмотрен и удовлетворен - 12 должностных лиц ОМВД России по Новокуйбышевску привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности от замечания до строгого выговора.

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