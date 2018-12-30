Угоняли и разбирали: в Тольятти задержали банку автоворов

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-30T11:56:00+03:00

Двое мужчин и женщина угоняли машины и продавали их по частям

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В Тольятти завели уголовное дело по статье «Кража» на трех жителей Ставропольского района.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, выслеживать воров начали еще в августе. Тогда в дежурную часть отдела полиции №21 УМВД России по Тольятти обратилась 27-летняя девушка. Местная жительница рассказала, что припарковала свою машину «Киа Рио» на парковке у дома на ночь, а утром машина бесследно исчезла.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили, опросили возможных свидетелей и приступили к расследованию. Позже угонщиков удалось задержать. Оказалось, что машину украли трое жителей Ставропольского района - два мужчины и женщина. Один из злоумышленников был ранее судим за аналогичное преступление, он же и стал организатором банды угонщиков. Двое других участников – 35-летний не работающий и ранее не судимый мужчина и 38 летняя безработная женщина были «наводчиками».

Задержанные пояснили, что отогнали украденный автомобиль потерпевшей в гараж, в одном из частных домов Ставропольского района, где частично разобрали его на запчасти и продали.

Во время расследования, полицейские установили причастность подозреваемых еще к одному хищению машины – так в декабре 2017 года с неохраняемой парковки расположенной на Южном шоссе они укради автомобиль этой же марки и так же разобрали его на запчасти.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а полицейские устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Всем троим избрана мера пресечения в виде ареста.