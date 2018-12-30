2018-12-30T16:07:39+03:00
Общество

Мороз и праздник: последние дни уходящего года в Самарской области ожидаются морозными

Холодно будет и в новогоднюю ночь.
Евгения ВАСИНА
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Одевайтесь по погоде!Одевайтесь по погоде!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Облачно с прояснениями, местами небольшой снег – такими будут последние дни уходящего года в Самарской области. Как прогнозируют синоптики Приволжского УГМС, днем 31 декабря столбик термометра опустится до -15 °C. Ветер будет дуть южный 3-8 м/с. Существенных осадкой не ожидается, зато изморозь точно будет.

- Погоду будет формировать отрог Сибирского антициклона. При слабом ветре температура воздуха в ночные часы в отдельных районах достигнет отметки -25°. В новогоднюю ночь так же будет довольно холодно, но приближение фронтальных разделов с запада вызовет в отдельных районах небольшой снег, температура воздуха начнёт повышаться, - прокомментирует синоптик Галина Овечкина.

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