2018-12-30T16:17:58+03:00
Общество

Новогодняя ночь на площади Куйбышева: праздничная программа начнется в 22:30

Стала известна программа празднования Нового года на самой большой площади города
Евгения ВАСИНА
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А где празднуете Новый год вы?А где празднуете Новый год вы?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Встретить Новый год самарцев приглашают на площадь имени Куйбышева. Начнутся народные гуляния 31 декабря в 22.30. Приветствовать гостей площади со сцены будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.

В программе праздничной ночи выступления популярных коллективов Самары - шоу барабанов «Loud street girls», трио «Face control», ансамбль «Незабава», театр народной песни «Добро», группы «Cover Band» и «Революция». Среди хореографических коллектив горожан поздравят красочным выступлением «Волжские узоры», а театр «Пластилиновый дождь» порадует необычными преферансами. Не обойдется праздник и без выступления популярного российского музыканта, чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко. Услышат самарцы и поздравления Президента, руководителей региона и города.

А в 01:00 гостей праздника ждет красочный фейерверк.

Кстати, для жителей и гостей Самары на площади Куйбышева открыта Усадьба самарского Деда Мороза. Там всех посетителей ждет новогодний квест в волшебном лесу с участием сказочных персонажей и заветная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Интересно будет и детям, и взрослым.

Дом самарского Деда Мороза 30 и 31 декабря будет открыт с 12:00 до 20:00, а 1 января - с 16:00 до 20:00. Со 2 января по 8 января - с 12:00 до 20:00.

Технические перерывы с 14:00 до 14:30, с 16:00 до 17:00.

Что еще вас ждет на площади Куйбышева, читайте здесь.

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