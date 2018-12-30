Авария на ТЭЦ устранена: тепло в дома жителей Кировского района вернется в ближайшее время

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-30T15:32:45+03:00

Тепло и горячая вода будут поступать в дома по резервной схеме

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В воскресенье, 30 декабря произошла аварийная ситуации на одной из ТЭЦ Самары. В итоге в домах жителей Кировского района заметно похолодало – подача горячей воды и тепла была приостановлена, об этом в своем микроблоге сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков. Чтобы самарцы не мерзли специалисты незамедлительно переключили подачу горячки воды и тепла на резервную схему. Сейчас температурный режим в квартирах постепенно восстанавливается.

- Сегодня был выявлен технологический дефект на оборудовании, обеспечивающем гидравлический режим второго магистрального трубопровода. Ремонтные бригады устраняют повреждение. На время работ теплоснабжение потребителей обеспечивается по резервной схеме. Восстановят до 19:00, приносим извинения за временные неудобства. - прокомментировали ситуацию в ОАО "Предприятие тепловых сетей".