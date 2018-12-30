2018-12-30T16:00:14+03:00
Общество

Чтобы не списали с банковской карты проверь, оплатил ли ты налоги

УФНС России по Самарской области напоминает о необходимости погасить свои долги по налогам в преддверии отпусков и новогодних каникул
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Оплатить долги особенно важно в преддверии отпусков и новогодних каникулОплатить долги особенно важно в преддверии отпусков и новогодних каникул
Изменить размер текста:

Специалисты управления Федеральной налоговой службы по Самарской области предупредили о радикальных мерах борьбы с теми, кто не платит имущественные налоги – так в минувшем году сотрудники ведомства направили работодателям области судебные приказы более чем на 22 миллиона рублей для удержания из зарплат должников.

Оплатить долги особенно важно в преддверии отпусков и новогодних каникул. Ведь несвоевременная уплата задолженности влечет не только увеличение суммы пени, но и может стать причиной ограничения выезда за страны. Так, судебные приставы региона вынесли постановления об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении 66 тысяч должников из Самарской области. Благодаря применению этой санкции, судебные приставы взыскали задолженность на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.

Важно знать:

Если судебными приставами возбуждено исполнительное производство, то заплатить придется и за исполнительский сбор, а это 7% от суммы долга по исполнительному документу и не менее 1 тысячи рублей.

Проверить, есть ли у вас долги можно с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России и портала госуслуг, а также обратившись в налоговую инспекцию или в любое из отделений МФЦ «Мои документы». Узнать, находится ли ваша задолженность по налогам на исполнении в службе судебных приставов, можно с помощью сервиса «Банк исполнительных производств» на сайте службы судебных приставов.

Погасить задолженность можно любым удобным способом:

- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

- через интерактивных электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте.

- на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»;

- на портале «Госуслуги»;

- обратиться в банк или на почту

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Геннадий Голубин: говорить о каких-то решениях по Конюхову рано
В Самаре пьяный мужчина с отверткой напал на водителя автобуса
В Самаре привлекли к ответственности организатора религиозного собрания
В самарском аэропорту около 240 пассажиров рейсов «Ижавиа» в Сочи и Симферополь ждали своего вылета более 8 часов
Авария на ТЭЦ устранена: тепло в дома жителей Кировского района вернется в ближайшее время
Новогодняя ночь на площади Куйбышева: праздничная программа начнется в 22:30
Мороз и праздник: последние дни уходящего года в Самарской области ожидаются морозными
Места пока есть, но это ненадолго: в Самарской области продолжат решать проблемы ритуальной сферы
Угоняли и разбирали: в Тольятти задержали банду автоворов
Замечания и строгие выговоры: в Самарской области полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах и имуществе
Два пострадавших в двойном ДТП: В Кинель-Черкасском районе столкнулись четыре машины
В первый день нового года в Тольятти пройдет Новогодний забег желаний
В новый детский сад Куйбышевского района на празднование Нового года приехали особенные гости
Всё в семью: экс-директор одного из пансионатов Самарской области присвоила пенсии инвалидов