2018-12-30T17:01:27+03:00
Общество

В самарском аэропорту около 240 пассажиров рейсов «Ижавиа» в Сочи и Симферополь ждали своего вылета более 8 часов

Сейчас посадка завершена, самолеты отправились в города назначения
Евгения ВАСИНА
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Пассажиры уже вылетелиПассажиры уже вылетелиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Понервничать в воскресенье, 30 декабря, в самарском аэропорту Курумоч пришлось пассажирам рейсов «Ижавиа» в Сочи и Симферополь, их вылет задержали более чем на 8 часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В наш город самолеты прибыли рано утром. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, а в Симферополь - на 7:25. Однако посадку отложили, по неофициальной версии, вылет был задержан из-за того, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов.

По информации Ирины Тюриной в Курумоче вылета ожидали около 240 человек. Некоторые купили билеты со стыковками в Москве и улетели, в основном это самарцы. Пассажиры из других городов ждали в аэропорту. Многие были с детьми, потому что летели на новогодние каникулы в Сочи и Крым.

Как пояснили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч, сейчас посадка на эти рейсы завершила, самолеты вылетели в 17:50 и в 17:55.

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