2018-12-30T17:33:15+03:00
Происшествия

В Самаре привлекли к ответственности организатора религиозного собрания

Мужчина нарушил порядка уведомления о начале деятельности религиозной группы
Евгения ВАСИНА
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Прокуратура Ленинского района Самары совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области проверила, как соблюдается федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях. В результате проверки установлено, что 1 ноября этого года в гостинице «Волга», что находится в Самаре на Волжском проспекте в конференц-зале «Жигули» сторонники религиозной группы «Алля-Аят» провели религиозное собрание. При этом руководитель собрания не уведомил территориальный отдел министерства юстиции о предстоящем мероприятии, что нарушает требования федерального законодательства о свободе совести и религиозных объединениях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в отношении организатора религиозной группы возбуждено административное дело по статье «непредставление сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности.

Дело дошло до суда, постановлением мирового судьи судебного участка №26 Ленинского судебного района Самары организатору собрания придется заплатить штраф - 300 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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