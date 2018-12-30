2018-12-30T17:59:08+03:00
Происшествия

В Самаре пьяный мужчина с отверткой напал на водителя автобуса

К счастью, обошлось без пострадавших
Евгения ВАСИНА
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Водитель не пострадалВодитель не пострадал
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Неприятный случай произошёл в Самаре в субботу, 29 декабря. В автобус 70 маршрута зашел мужчина, который заранее начал отмечать Новый год. Пьяный пассажир отказался платить за проезд и водитель заблокировал двери автобуса, чтобы не выпускать мужчину. От такого обращения пьяный самарец буквально взорвался и напал на водителя с отверткой.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за действий водителя могли пострадать невинные люди, оказавшиеся в одном салоне с пьяным мужчиной.

В ООО "СамараАвтоГаз" корреспондентам сообщили, что по этой ситуации проводится служебная проверка. Чтобы аналогичные проишествия не повторялись, с личным составом проведен соответствующий инструктаж.

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