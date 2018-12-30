Геннадий Голубин: говорить о каких-то решениях по Конюхову рано

СЕГОДНЯ 18:27 2018-12-30T18:27:44+03:00

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В воскресенье, 30 декабря пресс-служба профессионального футбольного клуба «Крылья Советов» опубликовала ответы начальник селекционного отдела Геннадия Голубина на вопросы болельщиков. Накануне Нового года Геннадий Голубин подвел итоги первой части РПЛ и рассказал о трансферных планах. Кстати, свой вопрос на электронную почту клуба мог прислать любой желающий. Один из вопросов касался ситуации по Евгению Конюхову. Останется ли он в "Крыльях"? Есть ли по нему предложения?

- На данный момент он действующий игрок "Крыльев". В осенней части чемпионата Конюхов стал получать меньше игровой практики. Евгений хочет играть больше, поэтому сообщил, что хочет уйти. Но пока говорить о каких-то решениях рано, - завил Геннадий Голубин.