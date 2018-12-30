2018-12-30T19:12:17+03:00
Общество

Тушат снегом: в Самарской области загорелся автокран

На помощь поспешил трактор
Евгения ВАСИНА
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Снегом засыпают языки пламениСнегом засыпают языки пламени
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В Красноярском районе Самарской области близ поселка Новосемейкино загорелся автокран. Машина вспыхнула прямо на дороге. Неподалеку оказался трактор, который и пришел на помощь первым. Тракторист быстро с ориентировался, ковшом загребает снег и высыпает его прямо на языки пламени. Движение на дороге временно парализовано. Трактор продолжает борьбу с огнем.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

В Самарской области горящий автокран тушат снегом.

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