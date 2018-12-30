МЧС предупреждает: местами по Самарской области ожидается сильная изморозь

СЕГОДНЯ 20:10 2018-12-30T22:57:39+03:00

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ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о резком ухудшение погодных условий в регионе. По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", 30 декабря после 20 часов местами по области ожидается сильная изморозь в 50 мм и более с сохранением ночью и днем 31 декабря.

Чтобы предотвратить несчастные случаи МЧС рекомендует:

- Будучи на улице держаться подальше от линий электропередач, деревьев, щитов рекламы и витрин, а также от карнизов домов, рекламных стендов, растяжек, и других непрочных конструкций.

- Запастись электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

- Подготовить нескользкую обувь.

- Передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву.

- Не перебегать проезжую часть близко к едущим машинам;

- В гололед и снегопад меньше пользоваться автомобилями, а лучше вообще воздержитесь от поездок по городу.

Из-за неблагоприятных погодных явлений, МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.