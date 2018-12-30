«Volvo» свободен: в Самарской области экс-полицейский за взятку "выпустил" со спецстоянки задержанный автомобиль

СЕГОДНЯ 21:07 2018-12-30T21:07:34+03:00

При этом на момент выдачи разрешения основания для дальнейшего задержания автомобиля не было.

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В Кинельском районе Самарской области сотрудник полиции был задержан при получении взятки за разрешение на выезд автомобиля со штрафстоянки. Теперь в отношении бывшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 20 ноября этого года старший лейтенант полиции в помещении специализированной автостоянки, что расположена на ул. Геруена, 42 в городе Кинель, через посредника получил от гражданина взятку в размере 25 000 рублей. За эти деньги мужчина выдал разрешение на выдачу с территории автостоянки автомобиля «Volvo», машина была задержана в рамках доследственной проверки. Примечательно, что на момент выдачи разрешения основания для дальнейшего задержания автомобиля просто не было.

Сейчас расследование этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры.