В Самаре на улице Пугачевской забил коммунальный фонтан

СЕГОДНЯ 21:53 2018-12-30T21:55:06+03:00

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Не успели жители Кировского района прийти в себя после отключения горячей воды и отопления, как приключилась новая коммунальная неприятность. Очевидцы сообщают о прорыве трубы с холодной водой на улице Пугачевской в районе перенесения с проспектом Металлургов.

- Металлург, запасайся водой! На Пугачевской, из-под фруктового ларька, бьет сильный напор воды, - написала самарец Алексей и выложил в социальные сети видео потопа.

По словам очевидцев, на место ЧП уже прибыл трактор.

В Самаре на Пугачевской бьет сильный напор воды.

- Вся улица в воде! Дома холодрыга, батареи ледяные из-за этого, чудесный подарок на Новый год, - негодуют горожане.

- Ну если и холодную воду отключат - будет полная красота: ни горячей, ни холодной воды, ни отопления, - печально отмечают жители Кировского района.