В Самаре на улице Пугачевской забил коммунальный фонтан
Не успели жители Кировского района прийти в себя после отключения горячей воды и отопления, как приключилась новая коммунальная неприятность. Очевидцы сообщают о прорыве трубы с холодной водой на улице Пугачевской в районе перенесения с проспектом Металлургов.
- Металлург, запасайся водой! На Пугачевской, из-под фруктового ларька, бьет сильный напор воды, - написала самарец Алексей и выложил в социальные сети видео потопа.
По словам очевидцев, на место ЧП уже прибыл трактор.
В Самаре на Пугачевской бьет сильный напор воды.
- Вся улица в воде! Дома холодрыга, батареи ледяные из-за этого, чудесный подарок на Новый год, - негодуют горожане.
- Ну если и холодную воду отключат - будет полная красота: ни горячей, ни холодной воды, ни отопления, - печально отмечают жители Кировского района.