Игорь Рудаков: на Металлурге три прорыва, но наша главная задача сейчас включить тепло

СЕГОДНЯ 22:46 2018-12-30T22:46:20+03:00

Жители Промышленного и Кировского района все еще без отопления, а улицы Металлурга в это время затапливает холодной водой

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«Коммунально-неудачным» выдался предпоследний день 2018 года для жителей Кировского района. Сначала сбой на Самарской ТЭЦ, а теперь еще потекли трубы с холодной водой.

- На Металлурге три прорыва: на Пугачевской, в районе пересечения с проспектом Металлургов, на Свободе, в районе пересечения с Каховской и на улице Черемшанская. Везде течет холодная вода. Заявки ремонтные бригады СКС уже приняли. К работе пока не приступили. Отключение холодной воды пока не планируется. Наша главная задача сейчас включить отопление. Потому что жители двух районов – Кировского и Промышленного -практически полностью без отопления и горячей воды, - додчеркнул глава Кировского района Игорь Рудаков.

Напомним, сегодня в первой половине дня на Самарской ТЭЦ произошел сбой. Из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались жители Промышленного и Кировского районов. В 17:20 в «ПТС» объявили о ликвидации сбоя, но процесс восстановления теплоснабжения затянулся.

В 21 час теплоэнергетики «Предприятие тепловых сетей» (ПТС) сообщили, что они завершают регулировку гидравлического режима второго магистрального трубопровода и в ближайшее время возобновится подача теплоснабжения по основной схеме. Однако многие горожане до сих пор жалуются на отсутствие тепла и горячей воды.

- Искренне извиняемся! Стараемся! Прямо сейчас ПТС запускают теплоснабжение по основной схеме, дома скоро прогреются, - сообщили теплоэнергетики.

Ситуация находится на личном контроле главы района.

- Я на месте, работаю. Уже принял более 519 звонков и более 600 смс сообщений. Стараюсь все ответить. Спасибо за понимание и вежливое общение. Запуск прошел в 22:00. Ждём тепла, - добавил Игорь Рудаков.