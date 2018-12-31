В Новокуйбышевске Деда Мороза и Снегурочку из мишуры, которых боялись дети, заменили на снежные фигуры

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-31T08:28:31+03:00

Прославившиеся на всю страну "криповые" фигуры убрали с главной площади города

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История с устрашающими Дедом Морозом и Снегурочкой из мишуры, которые установили специально к Новому году на главной площади Новокуйбышевска, получила продолжение. Фигуры, фотографии которых разлетелись по всем соцсетям и даже "засветились" на федеральных каналах, убрали, не выдержав их "черной" славы.

Напомним, творчество местных мастеров, которое, как оказалось, "радовало" глаз еще и в 2017 году, пришлось совсем не по вкусу местным жителям. К ним даже боялись подходить дети. В итоге дошло до того, что жители Новокуйбышевска пожаловались на эти шедевры авторской мысли в мобильную приемную губернатора Самарской области. Через некоторое время фигуры из мишуры было решено заменить на что-то более монументальное и не такое пугающее.

Дед Мороз и Снегурочка из мишуры "радовали" жителей Новокуйбышевска и в 2017 годуФото: соцсети

На минувшей неделе на площадь привезли два ящика со снегом, а затем буквально за пару дней они преобразились в 4-метровые фигуры главного зимнего волшебника и его внучки. На этот раз над их созданием трудились мастера из Самары - Александр Куклев и его команда. Эти фигуры намного больше понравились местным жителям.

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