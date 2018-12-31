2018-12-31T09:43:24+03:00
Общество

Самарский министр, которая посоветовала матери-одиночке выращивать огород, внесла ее в черный список

Сначала Марина Антимонова извинилась за свои слова, а потом решила оградить себя от общения с "опасной" подписчицей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Марина Антимонова запретила матери-одиночке отправлять ей твитыМарина Антимонова запретила матери-одиночке отправлять ей твитыФото: Архив "КП"
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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, которая попала в скандал из-за своей неосторожной фразы в Твиттере: "Считаете, что государство должно всех содержать?", внесла в черный список мать-одиночку Юлию Коротаеву. Именно с ней чиновница вступила в скандальную дискуссию.

Чиновница решила больше не общаться со своей оппоненткой Фото: Twitter.com

Чиновница решила больше не общаться со своей оппоненткойФото: Twitter.com

Напомним, все началось с того, что жители Самарской области пожаловались на то, что государство предоставляет слишком маленькое пособие на содержание детей. Особенно от этого страдают женщины, которые воспитывают своих детей в одиночку. На что министр соцразвития посоветовала самарцам выращивать овощи на огороде. После этих слов на Марину Антимонову полилась волна критики. Депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев заявил, что странно слышать подобные слова из уст чиновницы, да и просто женщины. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, наоборот, поддержал министра, заявив, что она никого не хотела обидеть, но подобранные ею слова были слишком резки. А вот губернатор Дмитрий Азаров отметил, что всем чиновникам еще нужно поучиться культуре общения, и пообещал, что разберется в ситуации.

Отметим, что Марина Антимонова принесла извинения за свои слова, но предпочла больше не общаться с матерью-одиночкой, дискуссия с которой поставила под удар ее карьеру.

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