Самарский министр, которая посоветовала матери-одиночке выращивать огород, внесла ее в черный список

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-31T09:43:24+03:00

Сначала Марина Антимонова извинилась за свои слова, а потом решила оградить себя от общения с "опасной" подписчицей

Изменить размер текста: A A

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, которая попала в скандал из-за своей неосторожной фразы в Твиттере: "Считаете, что государство должно всех содержать?", внесла в черный список мать-одиночку Юлию Коротаеву. Именно с ней чиновница вступила в скандальную дискуссию.

Чиновница решила больше не общаться со своей оппоненткойФото: Twitter.com

Напомним, все началось с того, что жители Самарской области пожаловались на то, что государство предоставляет слишком маленькое пособие на содержание детей. Особенно от этого страдают женщины, которые воспитывают своих детей в одиночку. На что министр соцразвития посоветовала самарцам выращивать овощи на огороде. После этих слов на Марину Антимонову полилась волна критики. Депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев заявил, что странно слышать подобные слова из уст чиновницы, да и просто женщины. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, наоборот, поддержал министра, заявив, что она никого не хотела обидеть, но подобранные ею слова были слишком резки. А вот губернатор Дмитрий Азаров отметил, что всем чиновникам еще нужно поучиться культуре общения, и пообещал, что разберется в ситуации.

Отметим, что Марина Антимонова принесла извинения за свои слова, но предпочла больше не общаться с матерью-одиночкой, дискуссия с которой поставила под удар ее карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Считаете, что государство должно всех содержать?» Министр соцразвития Самарской области предложила одиноким мамам выращивать еду на огородах

Марина Антимонова возмутилась в «Твиттере», что молодые мамы хотят увеличения выплат на детей ради заработка (подробности)

Министр из Самарской области, которую возмутило недовольство молодых родителей размером пособий, заработала 1,5 миллиона за год

Марина Антимонова из министерства социально-демографической политики похвасталась, что она грамотно выбрала супруга, поэтому ей не нужны пособия в 50 рублей (подробности)

Александр Хинштейн поддержал самарского министра, которая извинилась за совет завести огород

По мнению депутата Госдумы, это лучше, чем чиновники, которые сидят в глухой обороне (подробности)

"Странно, что это звучит из уст женщины": самарский депутат прокомментировал высказывание министра семейной политики о пособиях

Михаил Матвеев считает возмутительным тот факт, что женщина обвинила других матерей в том, что они остаются одни по своей вине (подробности)

"Нам всем нужно учиться культуре общения": губернатор Дмитрий Азаров пообещал разобраться, что имела ввиду самарский министр, говоря о детских пособиях

При этом глава региона подчеркнул,что в интернет-общении слова часто вырывают из контекста и любая неловко сказанная фраза может стать причиной конфликта (подробности)