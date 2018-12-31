В новогоднюю ночь елки на площади Куйбышева засветятся в стиле ЧМ

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-31T10:37:17+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января жителей и гостей Самары, которые отправятся встречать Новый год на площадь имени В.В. Куйбышева, ждет увлекательная праздничная программа. Самарцы смогут не только увидеть выступления местных популярных групп, послушать поздравления от первых лиц региона, но и насладиться световым представлением, которое организаторы праздника устроят с помощью елок.

Напомним, что в этом году на главной площади города установили не одну, а сразу семь елок. Большая зимняя красавица стоит в хороводе из шести своих маленьких "сестер". Все они впервые украшены медиагирляндами, которые представляют собой около 20 тысяч светящихся шариков с тысячами светодиодных огней. Они могут вращаться на 360 градусов и способны воспроизвести любую цветовую гамму и тематический сюжет.

Как рассказали в администрации города, в эту новогоднюю ночь организаторы праздника с помощью медиагирнянд напомнят самарцам о главном событии уходящего 2018 года - чемпионате мира по футболу. Кроме того, они покажут тематический сюжет о Самаре театральной, ведь 2019 год - объявлен в России Годом театра. Также гостям праздника покажут на елках сюжеты о достопримечательностях города и различные новогодние символы.