2018-12-31T12:00:26+03:00
Общество

Придется убрать ларек с апельсинами: в Самаре на проспекте Металлургов устраняют аварию на водоводе

Коммунальный фонтан, который накануне вечером забил из-под торговой точки, подпортил самарцам праздничное настроение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Игорь РудаковФото: Игорь РудаковФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается борьба с последствиями коммунальной аварии, которая произошла в воскресенье, 30 декабря, на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов.

Напомним, что накануне вечером местные жители заметили, как из-под ларька, торгующего фруктами, забил фонтан. Водой залило весь тротуар и проезжую часть. Кроме того, горожане начали жаловаться на проблемы с водой.

Как сообщили в ДДС Кировского района, около дома № 61 по проспекту Металлургов произошла утечка на трубе с холодной водой диаметром 300 мм. Из-за этого жителей домов № 31, 33 и 61 на проспекте Металлургов перевели на пониженное давление. Кроме того специально для них направили два бойлера с питьевой водой.

По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Однако для того, чтобы добраться для места повреждения, специалистам необходимо демонтировать киоск.

- Готовим ларек под демонтаж, вместе с апельсинами, - рассказал Игорь Рудаков.

Информации о том, когда именно будут завершены все работы, пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария на ТЭЦ устранена: тепло в дома жителей Кировского района вернется в ближайшее время

Тепло и горячая вода будут поступать в дома по резервной схеме (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тепло скоро вернется: в Самаре устранили повреждение трубы на Братьев Коростелевых
В Похвистнево двое разбойников в праздничных масках ограбили магазин
В самарском аэропорту на 9 часов задержали рейс до Краснодара
Космонавт Олег Кононенко с орбиты поздравит самарцев с Новым годом
Куда звонить самарцам, если в новогодние праздники случится ЧП
Губернатор Дмитрий Азаров пожелал самарцам мира, любви и достатка в Новом году
Машина-франкенштейн: тольяттинский умелец сделал из «десятки» Hyundai Solaris
В Самаре водитель Hyundai сбил на «зебре» девушку и сам отвез ее в больницу
В новогоднюю ночь елки на площади Куйбышева засветятся в стиле ЧМ
Под Самарой на «встречке» столкнулись Toyota и «Калина»: один человек погиб, трое пострадали
Самарский министр, которая посоветовала матери-одиночке выращивать огород, внесла ее в черный список
В Новокуйбышевске Деда Мороза и Снегурочку из мишуры, которых боялись дети, заменили на снежные фигуры