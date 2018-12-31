Придется убрать ларек с апельсинами: в Самаре на проспекте Металлургов устраняют аварию на водоводе

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-31T12:00:26+03:00

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В Самаре продолжается борьба с последствиями коммунальной аварии, которая произошла в воскресенье, 30 декабря, на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов.

Напомним, что накануне вечером местные жители заметили, как из-под ларька, торгующего фруктами, забил фонтан. Водой залило весь тротуар и проезжую часть. Кроме того, горожане начали жаловаться на проблемы с водой.

Как сообщили в ДДС Кировского района, около дома № 61 по проспекту Металлургов произошла утечка на трубе с холодной водой диаметром 300 мм. Из-за этого жителей домов № 31, 33 и 61 на проспекте Металлургов перевели на пониженное давление. Кроме того специально для них направили два бойлера с питьевой водой.

По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Однако для того, чтобы добраться для места повреждения, специалистам необходимо демонтировать киоск.

- Готовим ларек под демонтаж, вместе с апельсинами, - рассказал Игорь Рудаков.

Информации о том, когда именно будут завершены все работы, пока нет.

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