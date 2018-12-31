Машина-франкенштейн: тольяттинский умелец сделал из «десятки» Hyundai Solaris

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-31T12:43:24+03:00

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Автомобильная столица России - Тольятти - продолжает удивлять своими умельцами. Недавно один из местных жителей собрал там новый автомобиль, который уже окрестили как LADA Solaris. Фотографии необычной машины появились на днях в соцсетях.

Так, судя по снимкам, тольяттинский «доктор Франкенштейн» решил объединить кузов ВАЗ-2110 с передней частью от Hyundai Solaris. В итоге у «десятки» появились бампер и фары от корейского автомобиля. Кроме того, неизвестному мастеру пришлось поработать над крыльями и капотом. Вероятно, автовладелец еще не закончил свою работу, поскольку кузов машины отличается по цвету от своей «морды», да и на стыках деталей видны следы шпаклевки.

Спереди "десятка" практически неотличима от корейского автомобиляФото: соцсети

Мнения интернет-пользователей насчет этой машины-франкенштейна разделились, но большинству из них все-таки подобный эскперимент не понравился. Нашлись и те, кто встал на защиту умельца. Они резонно заметили, что авто еще не готово, и, скорее всего, после завершения всех работ оно будет выглядеть довольно неплохо.