Губернатор Дмитрий Азаров пожелал самарцам мира, любви и достатка в Новом году

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-31T13:26:20+03:00

Глава региона поблагодарил всех, кто приложил свою руку к процветанию и развитию области

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем поздравлении он напомнил самарцам о главных событиях уходящего года, наметил планы на будущий год и пожелал всех благ.

- Для Самарской области 2018 год был историческим. Мы принимали чемпионат мира по футболу. Наши улицы раскрасились в цвета флагов разных стран. Мы вместе творили историю. И мы совершенно точно оставили в ней добрый след. Кроме того, в уходящем году наш регион получил огромный импульс к развитию - мы закрепили позитивную динамику в экономике и соцсфере, а также сделали мощный задел на годы вперед. Мы запустили новые производства и создали тысячи рабочих мест, - обратился к жителям региона Дмитрий Азаров.

Также глава региона отметил. что всего этого область достигла благодаря труду тысяч людей. Он поблагодарил каждого, кто внес свой вклад в развитие губернии.

- 2019 год станет для нас временем больших свершений. Мы приступим к реализации приоритетных нацпроектов — это, в частности, сохранение здоровья, поддержка семей с детьми, развитие среднего и высшего образования, рост промышленности, внедрение инноваций, а также благоустройство, строительство и сохранение природных богатств, - добавил губернатор.

Дмитрий Азаров пожелал всем жителям региона, чтобы их мечты и желания обзательно исполнились в Новом году, а также крепкого здоровья, достатка, мира, любви и процветания.