2018-12-31T13:53:03+03:00
Общество

Куда звонить самарцам, если в новогодние праздники случится ЧП

Городская администрация опубликовала список телефонов на случай непредвиденных ситуаций
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дежурные по сферам ЖКХ и благоустройства будут работать все праздничные дниДежурные по сферам ЖКХ и благоустройства будут работать все праздничные дниФото: Архив "КП"
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В новогодние каникулы нередко бывает так, что веселье оборачивается каким-нибудь происшествием, а куда звонить и кто может помочь в чрезвычайной ситуации, простые жители совершенно не знают. Специально на случай ЧП администрация Самары опубликовала список телефонов ответственных лиц, которые будут дежурить с 31 декабря по 8 января.

По этим номерам можно будет дозвониться до сотрудников департамента городского хозяйства и экологии, а также до представителей районных администраций. Они должны будут помочь в случае возникновения пожара, коммунальной аварии, проблем с электроснабжением и т.д. Отметим, что в департаменте городского хозяйства и экологии, а также в администрации Железнодорожного района в один день будут дежурить по два-три человека, один из которых будет отвечать за сферу ЖКХ.

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