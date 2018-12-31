2018-12-31T15:10:24+03:00
Общество

Космонавт Олег Кононенко с орбиты поздравит самарцев с Новым годом

Его видеообращение покажут на стадионе "Самара Арена"
Анастасия ФИЛАТОВА
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Олег Кононенко встретит Новый год на МКСОлег Кононенко встретит Новый год на МКСФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский космонавт Олег Кононенко, который с начала декабря находится на Международной космической станции, шлет "приветы" с орбиты. Сначала он записал видеообращение ко всем жителям нашей планеты. Он поздравил землян с наступающим Новым годом и пожелал всем беречь этот мир, наслаждаться каждой его минутой и не забывать мечтать.

Другое видеообращение Олег Кононенко адресовал своему любимому футбольному клубу "Крылья Советов", за который он болеет уже много лет. Самарским футболистам он пожелал в Новом году взлета в турнирной таблице, "штатного полета" в Премьер-лиге и крепкого здоровья.

Сегодня, 31 декабря, космонавт поздравит прямо с орбиты с наступающим Новым годом всех жителей Самары. Трансляцию из космоса покажут на экранах, установленых на стадионе "Самара Арена".

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