В самарском аэропорту на 9 часов задержали рейс до Краснодара
Самолеты авиакомпании "Ижавия" второй день подряд не могут вылететь из самарского аэропорта Курумоч без происшествий. В воскресенье, 30 декабря, 240 пассажирам пришлось 8 часов ждать вылета в Сочи и Симферополь, а сегодня, 31 декабря, задержался рейс до Краснодара.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь в 2:00, но из-за слишком позднего прибытия судна, вылет перенесли на 11:00. На этот рейс было зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе трое детей. Большая часть пассажиров решили ждать вылета самолета дома, а троим пришлось провести ночь в отеле. В конечном итоге ситуация разрешилась благополучно.