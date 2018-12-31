2018-12-31T15:39:04+03:00
Общество

В самарском аэропорту на 9 часов задержали рейс до Краснодара

Пассажирам самолета не пришлось томиться в ожидании на аэровокзале - они переночевали дома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самолет слишком поздно прибыл в Самару и не смог вылететь в назначенное времяСамолет слишком поздно прибыл в Самару и не смог вылететь в назначенное времяФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Самолеты авиакомпании "Ижавия" второй день подряд не могут вылететь из самарского аэропорта Курумоч без происшествий. В воскресенье, 30 декабря, 240 пассажирам пришлось 8 часов ждать вылета в Сочи и Симферополь, а сегодня, 31 декабря, задержался рейс до Краснодара.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь в 2:00, но из-за слишком позднего прибытия судна, вылет перенесли на 11:00. На этот рейс было зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе трое детей. Большая часть пассажиров решили ждать вылета самолета дома, а троим пришлось провести ночь в отеле. В конечном итоге ситуация разрешилась благополучно.

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