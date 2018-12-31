2018-12-31T16:10:51+03:00
Происшествия

В Похвистнево двое разбойников в праздничных масках ограбили магазин

Преступники попали на камеры видеонаблюдения [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Преступники скрыли свою внешность за маской и капюшономПреступники скрыли свою внешность за маской и капюшоном
Изменить размер текста:

В воскресенье, 30 декабря, в Похвистнево в магазине на улице Мира, 13 произошло дерзкое ограбление. Примерно в 18:20 в торговую точку зашли двое мужчин и под угрозой применения насилия потребовали у кассира деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала всю имеющуюся наличку. Денег оказалось совсем немного - всего 2550 рублей. Заполучив желаемое, преступники ушли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина. Однако лиц злоумышленников не видно: один из них спрятал лицо за праздничной маской, а другой скрыл свою внешность под капюшоном. Оба мужчины были одеты в темную одежду.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступников и их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 5623469 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тепло скоро вернется: в Самаре устранили повреждение трубы на Братьев Коростелевых
В самарском аэропорту на 9 часов задержали рейс до Краснодара
Космонавт Олег Кононенко с орбиты поздравит самарцев с Новым годом
Куда звонить самарцам, если в новогодние праздники случится ЧП
Губернатор Дмитрий Азаров пожелал самарцам мира, любви и достатка в Новом году
Машина-франкенштейн: тольяттинский умелец сделал из «десятки» Hyundai Solaris
Придется убрать ларек с апельсинами: в Самаре на проспекте Металлургов устраняют аварию на водоводе
В Самаре водитель Hyundai сбил на «зебре» девушку и сам отвез ее в больницу
В новогоднюю ночь елки на площади Куйбышева засветятся в стиле ЧМ
Под Самарой на «встречке» столкнулись Toyota и «Калина»: один человек погиб, трое пострадали
Самарский министр, которая посоветовала матери-одиночке выращивать огород, внесла ее в черный список
В Новокуйбышевске Деда Мороза и Снегурочку из мишуры, которых боялись дети, заменили на снежные фигуры