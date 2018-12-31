В Похвистнево двое разбойников в праздничных масках ограбили магазин

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-31T16:10:51+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, в Похвистнево в магазине на улице Мира, 13 произошло дерзкое ограбление. Примерно в 18:20 в торговую точку зашли двое мужчин и под угрозой применения насилия потребовали у кассира деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала всю имеющуюся наличку. Денег оказалось совсем немного - всего 2550 рублей. Заполучив желаемое, преступники ушли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина. Однако лиц злоумышленников не видно: один из них спрятал лицо за праздничной маской, а другой скрыл свою внешность под капюшоном. Оба мужчины были одеты в темную одежду.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступников и их местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 5623469 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).