2018-12-31T16:28:17+03:00
Общество

Тепло скоро вернется: в Самаре устранили повреждение трубы на Братьев Коростелевых

А вот ремонтные работы на теплосети на улице Агибалова все еще продолжаются
Анастасия ФИЛАТОВА
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Энергетики обещают полностью вернуть тепло до конца сегодняшнего дняЭнергетики обещают полностью вернуть тепло до конца сегодняшнего дняФото: Архив "КП"
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Энергетики устранили повреждение теплосети на улице Братьев Коростелевых в Самаре, которое было выявлено в понедельник, 31 декабря, в первой половине дня. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.

По данным организации, работы на месте аварии были завершены в 15:30. Сейчас всех жителей, которые попали в зону отключения, переводят на штатную схему подачи тепла.

Отметим, что ремонт трубы на улице Агибалова, на которой сегодня также было выявлено повреждение, все еще продолжается. Специалистам предстоит заменить там участок длиной 1,5 метра. Энергетики обещают полностью восстановить теплоснабжение до конца дня.

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