2018-12-31T17:02:50+03:00
Происшествия

В Самаре на Спортивной пенсионерка угодила под колеса иномарки

Женщину с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 30 декабря, около 9:50 на улице Спортивной в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь со стороны улицы Вилоновской в направлении улицы Чкаловской, напротив дома № 21 на улице Спортивной сбил 63-летнюю женщину, которая неожиданно вышла из-за стоящего транспортного средства.

- Женщина завершала переход дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель же нарушил правила проезда пешеходного перехода, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пенсионерка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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