Погода на начало января 2019 года в Самаре: мороз ослабнет и будет немного снежно

СЕГОДНЯ 18:05 2018-12-31T18:05:47+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в первый месяц 2019 года. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в январе будет держаться в пределах -10,6...-13,2°С, что на 0,1 - 0,7°С ниже средних многолетних значений. Что касается количества осадков, то оно не превысит норму. Первые три дня нового года отметятся небольшим снегом и повышением температуры воздуха, морозы немного отступят.

Во вторник, 1 января, местами по области пройдет небольшой снег. Ожидаются туман и изморозь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит -9...-14 °C. Местами на дорогах возможна гололедица.

В ночь на среду, 2 января, также ожидаются небольшой снег и изморозь. Ветерь немного усилится и будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров опустятся до -10...-15 °C. На дорогах местами гололедица. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет примерно на 5 градусов "теплее".

В ночь на четверг, 3 января, местами по Самарской области будет идти небольшой снег, сопровождаемый юго-восточным ветром, скорость которого составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -8...-13 °C. Днем столбики термометров поднимутся до -5...-10 °C.

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