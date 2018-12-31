В Самаре устранили коммунальную аварию на Агибалова

СЕГОДНЯ 19:28 2018-12-31T19:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре устранили коммунальную аварию на теплосетях на улице Агибалова, которая произошла утром в понедельник, 31 декабря. Энергетики весь день работали на месте ЧП не покладая рук и в 19:45 полностью завершили ремонт поврежденного участка трубы. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.

- В настоящее время производится перевод потребителей на штатную схему теплоснабжения, -отметили в компании, извинившись за доставленные в канун Нового года неудобства.

Напомним, что сегодня также было выявлено повреждение на трубопроводе теплоснабжения на улице Братьев Коростелевых. Там работы были завершены уже в 15:30. Из-за этих двух аварий 8,4 тысяч жителей Ленинского и Железнодорожного районов Самары остались без тепла, но теперь, к счастью, им не грозит отмечать праздник в холодных квартирах.