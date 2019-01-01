Пар или пожар: самарцы сообщили о горящей ёлке на здании "Газпрома"

1 Янв. 2019 2019-01-01T02:14:14+03:00

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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, внимание самарцев привлекли не только ёлки на площади Куйбышева и в городских парках, но и искусственное дерево на крыше здания "Газпрома". Бдительные жильцы дома напротив сообщили о пожаре на крыше высотки по адресу улица Ново-Садовая, 106 а. Сообщение поступило на пульт дежурного в 1 час 45 минут. На место незамедлительно прибыли четыре пожарных расчета и 19 человек личного состава. - Там наверху две елки. Со стороны видно было, как над одной из них поднимается дым, - рассказали очевидцы. После разведки прибывшие пожарные выяснили, что никакого возгорания нет. Дело в том, ёлку установили на вентиляционной трубе. Поднимающийся пар в жёлтых огнях гирлянд был похож на пламя. Так что, опасения бдительных горожан не оправдались.