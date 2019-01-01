Крупный пожар в Чапаевске: из старого четырехэтажного дома эвакуировали 14 человек, есть погибший

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чапаевске жители четырехэтажной "сталинки" не успели встретить новый 2019 год. Их праздник прервал сильнейший пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22.01 31 декабря. Сначала речь шла о пожаре в продуктовом магазине "Находка", который располагается на первом этаже дома по адресу ул. Пионерская, 12 со стороны первого подъезда. Однако огонь перекинулся на верхние этажи.

- Мы с мужем смотрели "Иронию судьбы" по телевизору. Я почувствовала запах гари и скзаала, может пожарных вызвать, - рассказала жительница одной из квартир во втором подъезде дома. - выглянула в окно, а там уже машин пожарных понаехало. Ну, мы похватали деньги, документы, кое-что из теплых вещей и быстрее на улицу выскочили.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, к месту вызова были направлены 11 пожарных и 3 спецмашины. По прибытию первого подразделения был объявлен второй повышенный ранг пожара и к месту направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы. Всего к тушению пожара привлекались 61 человек личного состава, 17 единиц техники, в том числе 36 человек и 10 спецмашин от МЧС России.

Огонь фактически вырывался из окон квартирФото: Вера ЦЫГАНКОВА

- Ранг был повышен, так как здание старое 1927 года постройки, с большими пустотами, и была угроза перехода огня на верхние этажи, что и произошло, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" начальник службы пожаротушения Игорь Быков. - Огонь перекинулся на второй, третий и четвертый этажи, а затем на чердак. К половине четвертого утра огонь охватил 250 кв. м. здания.

Пожар полностью уничтожил три квартиры, располагающиеся по левой стороне подъезда, пожарные смогли предотвратить переход огня на правое крыло этого подъезда. 14 человек из первого и второго подъезда горящего здания были эвакуированы, остальные жильцы также покинули дом. По имеющимся данным, в нем прописан 91 человек. Но от временного пункта размещения люди отказались, разъехались по знакомым.

От вылитых на дом тонн воды он полностью обледенелФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Те, кому некуда было идти, но кто не хотел уходить от своего дома в надежде, что все скоро закончится, ждали на улице, грелись в ДК и в машинах. К сожалению, в этом страшном пожаре не обошлось без жертв. Как сообщили корреспонденту "Комсомолки" на месте трагедии, погиб 40-летний мужчина. Он был госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом и скончался по дороге в больницу. Пожар был локализован около 5 часов утра, на месте продолжают работать пожарные. Причины возгорания и размер причиненного огнем ущерба выясняют специалисты.