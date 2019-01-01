Под Тольятти "Шевроле" сбил пешехода, женщина погибла на месте

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:44:49+03:00

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Смертельное ДТП произошло под Тольятти 1 января 2019 года, около семи утра. Водитель автомобиля "Шевроле" ехал по Обводной дороге. Около поворота на Васильевку он не успел затормозить и сбил женщину прямо на проезжей части.

- Пострадала также и пасажирка автомобиля - виновника аварии, ее доставили в больницу. Сама же женщина, которую сбили, скончалась на месте, до приезда медиков, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас во всех деталях происшествия разбирается полиция. Им предстоит разобраться, почему произошло ДТП, кто в нем виноват и кто пострадал. Процессуальное решение будет принят по факту ДТП.