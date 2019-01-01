Житель Самары за похищение ноутбука сядет на 1,5 года

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:00:52+03:00

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В Самаре завершился суд над мужчиной, которого подозревали в похищении ноутбука. Задержали его в августе, после того как в полицию обратилась 62-летняя женщина. У нее из квартиры пропал ноутбук. Следователи приехали в квартиру дома на ул. Промышленности и выяснили, что на створке окна видны следы проникновения. При этом входную дверь никто не взламывал.

- В похищении заподозрили жителя Самарской области. Это был знакомый потерпевшей, который знал, что у нее дома есть ценная вещь. Ноутбук нашли и вернули потерпевшей, - оотметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

32-летнего жителя Самарской области задержали и судили за кражу. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, он отправится в исправительную колонию строгого режима. Причем виновный не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. До этого он был лишен свободы на 8 лет за незаконный оборот наркотиков.