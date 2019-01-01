Все каникулы в снегу! Новый год в Самаре начнется с потепления

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:36:19+03:00

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре в начале января 2019. Есть хорошая новость: будет немного теплее, чем в новогоднюю ночь. 1 января синоптики обещают до -15 граусов, ночью - до -8 градусов. Температура в -5 -10 градусов продержится и до 4 января.

- Ветер будет юго-восточный 5-20 метров в секунду, - отмечают синоптики Приволжской УГМС. - Ожидается слабая изморось, небольшой снег.

Горожан предупреждают о возможной гололедице и рекомендуют быть осторожнее. Но погода точно подходит для того, чтобы не сидеть все выходные дома. А 4 января уже обещают туманы. Но пока непонятно, в какую сторону будет меняться погода. По данным Гидрометцентра, температура в январе в среднем будет на два градуса выше среднемесячных значений.