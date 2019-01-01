В Самаре без отопления остаются 30 домов

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:07:02+03:00

В Самаре все еще нет отопления в 30 домах

Об этом сообщил в твиттере Иван Пивкин

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В Самаре по прежнему нет отопления в 30 домах. Об этом сообщил дежурный по области на 1 января министр Иван Пивкин.

- По состоянию на 13:00 30 домов без теплоснабжения, работы по восстановлению ведутся, ожидаемое время подачи тепла - 19:00.

Жители предложили также проконтролировать, чтобы затем им был сделан перерасчет.

- В -16 градусов без отопления оставили, По хорошему не понимают, пусть платят рублем! - возмутились горожане.

Напомним, что 31 декабря в Самаре было зафиксировано сразу несколько прорывов. На бр. Коростылевых аварию устранили, а вот работа на Агибалова продолжались.