"Сплошное разорение": в Самаре за проезд в маршрутках с 1 января берут 30 рублей

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:10:40+03:00

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С 1 января самарцев ждал неприятный подарочек в в общественном транспорте и в коммерческих маршрутках. Стоимость проезда с первого же дня нового года выросла везде.

- В трамваях, троллейбусах и автобусах теперь билет стоит 28 рублей, а в маршрутку утром сел - там 30 рублей просят. У водителя спросил, тот и говорит: а зачем нам мучиться с двумя рублями, - сообщил "КП-Самара" горожанин Сергей.

В общественном транспорте кондукторы недовольны: им тоже теперь приходится сдачу искать. Подспорье - теперь в транспорте можно расплачиваться банковскими картами, но терминалы пока работают не слишком хорошо.

- У нас с утра несколько оплат не прошло. Еще люди возмущаются, которые с транспортными картами. Они не знали, что у них теперь тоже скидок нет. Требуют денег вернуть, - рассказывает кондуктор Валентина.

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