Стало известно, что под колесами "шевроле" под Тольятти погибла 17-летняя девушка

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:45:57+03:00

Она была одета в черное пальто и розовый платок

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Стало известно, что в аварии на Обводном щосе около поворота на село Васильевка под Тольятти погибла несовершеннолетняя девушка, которой было 17 лет. Девушка была одета в черное пальто, розовый платок, черные колготки. На дороге она находилась одна в неурочное время. Авария произошла в 6.50.

- Покрытие проезжей части – асфальт, состояние проезжей части – обработано ПГМ. ДТП произошло в темное время суток, освещение отсутствует, состояние погоды – ясно, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, состояние дороги было нормальное, девушка переходила дорогу в неположенном месте, однако и водитель "шевроле" нарушил правила движения, превысил скорость на участке трассы. До этого он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, но неоплаченные штрафы отсутствуют.