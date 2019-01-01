2019-01-01T17:02:15+03:00
Общество

В черном списке у министра: в день дежурства Ивана Пивкина горожане обнаружили, что не могут написать ему в твиттер

Дмитрий Азаров попросил министра разблокировать всех неугодных
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Иван Пивкин отметил, что всех читаютИван Пивкин отметил, что всех читают
Изменить размер текста:

В Самарской области решили оставить дежурных по области на длинные новогодние выходные. По датам распределили министров. 1 января досталось Ивану Пивкину, которые заведует транспортным ведомством. Иван Иванович активно приступил к своим обязанностям, в твиттере отметиля рано утром. Но не все были довольны. Губернатору Дмитрию Азарову пожаловались жители - не все смогли достучаться до руководителя министерства транспорта и автомобильных дорог.

- Люди жалуются, что они у вас в «чёрном списке», обратиться к вам не могут. Надо бы разблокировать, - обратился к министру губернатор.

Правда, сам Иван Пивкин отметил, что читает всех. Нашлись у министра и болельщики, которые рассказали, что он работает хорошо и поблагодарили за то, что в Рождествено стали хорошо чистить дороги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Единого регоператора пора будить": самарцы жалуются на горы мусора 1 января
Оно тоже мерзнет: в Самаре 1 января перестало работать новое колесо обозрения
Стало известно, что под колесами "шевроле" под Тольятти погибла 17-летняя девушка
В новогоднюю ночь водитель "Калины" протаранил скорую помощь
"Сплошное разорение": в Самаре за проезд в маршрутках с 1 января берут 30 рублей
В Самаре без отопления остаются 30 домов
Все каникулы в снегу! Новый год в Самаре начнется с потепления
Убили человека и попались: Самаре начинается суд над бандой налетчиков, грабивших банки
Житель Самары за похищение ноутбука сядет на 1,5 года
Под Тольятти "Шевроле" сбил пешехода, женщина погибла на месте
Крупный пожар в Чапаевске: из старого четырехэтажного дома эвакуировали 14 человек, есть погибший
Пар или пожар: самарцы сообщили о горящей ёлке на здании "Газпрома"