В черном списке у министра: в день дежурства Ивана Пивкина горожане обнаружили, что не могут написать ему в твиттер

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:02:15+03:00

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В Самарской области решили оставить дежурных по области на длинные новогодние выходные. По датам распределили министров. 1 января досталось Ивану Пивкину, которые заведует транспортным ведомством. Иван Иванович активно приступил к своим обязанностям, в твиттере отметиля рано утром. Но не все были довольны. Губернатору Дмитрию Азарову пожаловались жители - не все смогли достучаться до руководителя министерства транспорта и автомобильных дорог.

- Люди жалуются, что они у вас в «чёрном списке», обратиться к вам не могут. Надо бы разблокировать, - обратился к министру губернатор.

Правда, сам Иван Пивкин отметил, что читает всех. Нашлись у министра и болельщики, которые рассказали, что он работает хорошо и поблагодарили за то, что в Рождествено стали хорошо чистить дороги.