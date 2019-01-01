"Единого регоператора пора будить": самарцы жалуются на горы мусора 1 января

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:12:09+03:00

Вот так выглядят мусорки по ул. Ново-Садовая 106М

В твиттере появились фото переполненных мусорок около дома на Ново-Садовой, 106М

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В твиттере жители Самары пожаловались на переполненные мусорные баки. Фотографию гор мусора выложил активист Аркадий Лазарев. Он отметил, что это безобразие находится около Ново-Садовой, 106М, ЖК Бриг.

- Со вчерашнего дня свалка. Если возможность есть помочь, буду признателен, - написал он, обращаясь к дежурному по правительству на 1 января Ивану Пивкину.

Министр обратился к ООО "ТрансЭко", компания указала, что этот дом не входит в зону ее ответственности. После этого Иван Пивкин посоветовал министру ЖКХ Сергею Маркову разбудить "единого оператора".

Напомним, что с 1 января изменилась схема работы с мусором в Самарской области. Теперь жители должны платить напрямую оператору, сумма немного возрастет, за вывозом мусора будет централизованно следить единый оператор. Правда, жители как раз и опасались, что 1 января наступит мусорный беспредел, так как следить за вывозом мусора будет некому.

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