" С легким паром!" В Самаре музей Рязанова будет работать все праздники

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:05:11+03:00

Гостям предлагают насладиться новогодней атмосферой и сфотографироваться в сквере рядом с великим режиссером

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31 декабря Новый год поклонники фильмов знаменитого режиссера Эльдара Рязанова смогли встретить практически в стиле любимого новогоднего фильма страны. В этот вечер все Нади и Жени, которые пришли в музей Рязанова получили подарки, а все гости смогли услышать любимые песни.

- Сейчас в музее и в сквере около него особенно красиво. На ул. Фрунзе, 120 над оформлением постаралась и сама природа, и руководство музея: здесь все украшено и новогодними игрушками, и иллюминацией, - сообщают в музее Рязанова.

Хорошая новость - работать музей будет все праздники, до 8 января включительно. Экспозиция музея будет открыта для посетителей: 3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00, 6 января с 13.00 до 20.00, 8 января с 12.00 до 20.00. Касса музея закрывается в 19.30.