2019-01-01T20:05:11+03:00
Общество

" С легким паром!" В Самаре музей Рязанова будет работать все праздники

Гостям предлагают насладиться новогодней атмосферой и сфотографироваться в сквере рядом с великим режиссером
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В новогодний вечер в музее было веселоВ новогодний вечер в музее было весело
Изменить размер текста:

31 декабря Новый год поклонники фильмов знаменитого режиссера Эльдара Рязанова смогли встретить практически в стиле любимого новогоднего фильма страны. В этот вечер все Нади и Жени, которые пришли в музей Рязанова получили подарки, а все гости смогли услышать любимые песни.

- Сейчас в музее и в сквере около него особенно красиво. На ул. Фрунзе, 120 над оформлением постаралась и сама природа, и руководство музея: здесь все украшено и новогодними игрушками, и иллюминацией, - сообщают в музее Рязанова.

Хорошая новость - работать музей будет все праздники, до 8 января включительно. Экспозиция музея будет открыта для посетителей: 3, 4, 5 января с 12.00 до 20.00, 6 января с 13.00 до 20.00, 8 января с 12.00 до 20.00. Касса музея закрывается в 19.30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кто-то сумку забыл: в Тольятти "Парк Хаус" эвакуировали из-за бесхозного предмета
Тепло вернулось! В Самаре устранили дефект квартальной сети на Антонова-Овсеенко
"Кино досмотреть не дали!" В Тольятти кто-то "заминировал" торговый центр
В июне в Ширяево устроят выставку треш-арта, а самарцев научат мастерить полезные предметы из мусора
"Как мило и непосредственно": жена самарского олигарха Ксения Царицына поздравила подписчиков с Новым годом в платье русалки
"Единого регоператора пора будить": самарцы жалуются на горы мусора 1 января
В черном списке у министра: в день дежурства Ивана Пивкина горожане обнаружили, что не могут написать ему в твиттер
Оно тоже мерзнет: в Самаре 1 января перестало работать новое колесо обозрения
Стало известно, что под колесами "шевроле" под Тольятти погибла 17-летняя девушка
В новогоднюю ночь водитель "Калины" протаранил скорую помощь
"Сплошное разорение": в Самаре за проезд в маршрутках с 1 января берут 30 рублей
В Самаре без отопления остаются 30 домов
Все каникулы в снегу! Новый год в Самаре начнется с потепления
Убили человека и попались: Самаре начинается суд над бандой налетчиков, грабивших банки
Житель Самары за похищение ноутбука сядет на 1,5 года
Под Тольятти "Шевроле" сбил пешехода, женщина погибла на месте
Крупный пожар в Чапаевске: из старого четырехэтажного дома эвакуировали 14 человек, есть погибший
Пар или пожар: самарцы сообщили о горящей ёлке на здании "Газпрома"